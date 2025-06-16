Aksaray'da Havuzda Boğulma Olayı: 1 Yaşındaki Asaf Gökkaya Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Havuzda Boğulma Olayı: 1 Yaşındaki Asaf Gökkaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Yanyurt köyünde ziyarete giden ailenin 1 yaşındaki oğlu Asaf Gökkaya, evin önündeki havuza düşerek hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yeniden çalıştırılsa da Asaf, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

AKSARAY'da ziyarete gittikleri evin önündeki havuza düşen, sudan çıkarıldıktan sonra duran kalbi yeniden çalıştırılan Asaf Gökkaya (1), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti. Çiftin oğlu Asaf, oynadığı sırada dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü. Durumu fark eden aile fertleri, çocuğu sudan çıkardı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Asaf Gökkaya, burada yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Metroda ünlü var! Halkla iç içe yolculuk
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.