Aksaray'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni, bir aracın ani fren yapması oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da ani fren nedeniyle 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray - Gülağaç Yolu Doğantarla köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç'tan Aksaray istikametine seyreden O.Ö. idaresindeki 68 ACL 525 plakalı araç, yol çalışması nedeniyle bozuk olan yolda ani fren yaptı. Ani frenlemenin ardından arkadan seyreden O.S. yönetimindeki 68 EY 656 plakalı araç, N.A. idaresindeki 68 ACL 365 plakalı araç, F.K. yönetimindeki 68 ADF 445 plakalı araç ve A.B. idaresindeki 68 BY 251 plakalı araç peş peşe çarpıştı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçların her biri farklı bir yere savrulurken kazada araç sürücüleri O.Ö., O.S. ve araçta yolcu olarak bulunan M.S. (44) yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY