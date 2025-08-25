Aknehir Mahallesi'nin Doğal Güzellikleri Havadan Görüntülendi

Hatay'ın Defne ilçesindeki Aknehir Mahallesi, dron ile havadan görüntülenerek doğal güzellikleri ve yemyeşil manzaralarıyla dikkat çekti.

HATAY'ın Defne ilçesinde doğal güzelliğiyle ilgi çeken Aknehir Mahallesi, dron ile havadan görüntülendi.

Asi Nehri'nin kollarıyla çevrili verimli toprakları, yemyeşil doğası ve dağ eteklerine kurulu evleriyle dikkat çeken mahalle, eşsiz manzara sunuyor. Aknehir'i ikiye bölen dere ile kıvrılarak akan suyun çevresinde yeşilin farklı tonları hakim olurken, dağların eteklerindeki yerleşim alanları da doğal güzelliklerle bütünleşiyor. Defne'nin en sakin bölgesi olan Aknehir'in doğal dokusu, dronla havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY,

500
