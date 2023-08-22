Aydın'ın Didim İlçesine bağlı Akbük'te bulunan tarihi 2 Bin 500 yıl öncesine dayanan şifalı su kaynağı 'Soğuk Su', tatilcilerin ve bölgede yaşayanların başlıca uğrak yeri olmaya devam ediyor. Başkan Vekili Celalettin Erol soğuk su ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Akbük'ün tarihi şifalı su kaynağı 'Soğuk Su', tatilcilerin ilgisini çekiyor

Başkan Vekili Celalettin Erol soğuk su ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

AYDIN - Aydın'ın Didim İlçesine bağlı Akbük'te bulunan tarihi 2 Bin 500 yıl öncesine dayanan şifalı su kaynağı 'Soğuk Su', tatilcilerin ve bölgede yaşayanların başlıca uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle koruma altına alınan, vatandaşların rahat ve konforlu kullanmaları için düzenli hale getirilen eski adıyla Yavan Su, adeta Akbük'ün çehresini değiştirdi.

Tarihten bu yana balık hastanesi olarak da bilinen Soğuk Su havzası, yeraltı sularının azalması ve sıcaklıkların artması nedeniyle son dönemde koku yapmaya başlayınca, çeşitli şikayet ve iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleriyle ortak bir çalışma başlatan Didim Belediyesi ise bu iddia ve şikayetlere duyarsız kalmadı. Havzada yapılan su tahlilleri insan sağlığını tehdit edecek bir bulguya rastlamadı. Diğer taraftan edinilen bilgiye göre; Mavi Bayraklı olan Akbük Denizi'ne bağlantısı olan bölgede, Sağlık Bakanlığı da rutin kontrollerini sürekli olarak yapmaya devam ediyor.

Soğuk Su havzasında su debisinin düşmesiyle birlikte bir koku oluştuğunu, bundan kendisinin de zaman zaman rahatsız olduğunu dile getiren Didim Belediye Başkan Vekili Celalettin Erol, sağlık açısından endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Celalettin Erol; bazı provokatörlerin asılsız iddialarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Soğuk Su'yun tam bir şifa kaynağı olduğunu belirten Celalettin Erol; "Bugün mevsimsel olarak ve Akbük nüfusunun artmasıyla yeraltı su kaynaklarının azalması nedeniyle suda debi düşüklüğü söz konusu. Doğal olarak burada bulunan yosunların alçak suda kalması, su sıcaklığının mevsimsel olarak artması bizim de rahatsız olduğumuz kokular oluşturuyor. Ben kaygı duyan vatandaşlarımıza asla gücenmiyorum. Ancak bazı kesimlerce ortaya atılan iddiaların dayandığı bilimsel bir veri yok. Bazı vatandaşlar orada bozulmaya yüz tutmuş yosunları ellerine alıp, suyun oksijensiz kaldığını söylüyorlar. Halbuki akan bir su kaynağı hiçbir zaman oksijensiz kalmaz. Biz gelen şikayetleri değerlendiren, bölgede suya etki edecek bir bağlantı olup olmadığını araştıran bir ekip kurduk. Suya dışardan gelen bir bağlantı bulamadık. Ayrıca ASKİ ile birlikte yapılan tahlillerde suda sağlığı tehdit edecek bir unsura rastlanmadı. Biz elimizdeki raporlara dayanarak konuşuyoruz. Kaldı ki Mavi Bayraklı Akbük Koyu'nda, Sağlık Bakanlığı da sürekli olarak tahlillerini yapıyor." dedi.

Vatandaşların rahat olmalarını isteyen Didim Belediye Başkan Vekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celalettin Erol; "Önemli olan bu havzaya sahip çıkmak ve korumak. Biz yüz yıllardır süre gelen bu şifalı su kaynağını korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız provokatörlerin ortaya attığı iddialara kulak asmasınlar. Gönül rahatlığı içinde suya girsinler" dedi.