Ahtapot diye dev deniz anasını kucağına alan vatandaş hatasının bedelini ağır ödedi

Denizde yakaladığı deniz anasını ahtapot sanarak karaya çıkaran ve o anları kayda alan arkadaşına "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyen vatandaş, canı yanmaya başlayınca bir anda koşar adımlarla çığlık çığlığa denize atladı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Su içindeki şeffaf görüntüsü ile dikkat çeken deniz analarının, temas edildiğinde ne kadar can yaktığı herkesçe bilinir. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile bu cümle adeta ete kemiğe büründü.

"ARKADAŞLAR AHTAPOT YAKALADIK"

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde denizden ahtapot sanarak çıkardığı deniz anasını kucağına alan vatandaş, "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" diyerek o anlarını kaydeden kamera önünde şov yapmaya başladı. Ancak bir süre sonra canı yanmaya başlayan vatandaş, kucağında tuttuğu şeyin aslında ahtapot değil deniz anası olduğunu fark etti. Deniz anasını kucağından bırakıp koşar adımlarla denize atlayan vatandaşın o anları izleyenleri güldürdü.

"YAPIŞKAN VAR, ZEHİRLİYOR"

Kısa sürede çok izlenenler arasına giren videoda denizden çıktıktan sonra tekrar deniz anasının başına gelen vatandaşın görüntüleri kayda alan arkadaşına yaşadığı acıyı anlatırken, "Yapışkan var, zehirliyor" demesi dikkat çekti.