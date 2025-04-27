Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken son olarak İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

"DEPREM DOĞUYA DOĞRU, İSTANBUL'A YÜRÜYÜŞ DURDU"

Milyonları biraz olsun ferahlatan açıklama ise Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, X hesabından "M6,2'lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul'a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var."

İSTANBUL KOLUNDA BEKLENEN EN BÜYÜK DEPREM 6.7

Depremin ardından sabaha kadar etkilerini takip edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Son olan M6,2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan oluşmuyor. Dolayısıyla M7,5-M8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır. Son gelinen nokta 1999'dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak. Beklenen en büyük deprem M7,0-M7,2. Son deprem de kırık boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6,9-M7,1'e düşmüş, İstanbul kolunda ise M6,4-M6,7 arası iki deprem" demişti.

"MARMARA BÜYÜK DEPREM ÜRETECEK GERGİNLİKTE DEĞİL"

Prof. Dr. Ercan ayrıca Marmara'nın büyük deprem üretecek gerginlikte olmadığını belirterek, "Marmara Denizinde Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga'da büyük depremler olur mu? Jeofizik, Uzaydan konum belirleme ölçümlerini kullanarak çıkarılan Yer bükülme(deformation) haritalarına göre Marmara Denizi hem kuzey, hem de güneyde deprem oluşturacak gerginlikte değil" ifadelerini kullanmıştı.