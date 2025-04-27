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Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "M6,2'lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul'a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken son olarak İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

"DEPREM DOĞUYA DOĞRU, İSTANBUL'A YÜRÜYÜŞ DURDU"

Milyonları biraz olsun ferahlatan açıklama ise Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, X hesabından "M6,2'lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul'a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var."

İSTANBUL KOLUNDA BEKLENEN EN BÜYÜK DEPREM 6.7

Depremin ardından sabaha kadar etkilerini takip edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Son olan M6,2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan oluşmuyor. Dolayısıyla M7,5-M8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır. Son gelinen nokta 1999'dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak. Beklenen en büyük deprem M7,0-M7,2. Son deprem de kırık boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6,9-M7,1'e düşmüş, İstanbul kolunda ise M6,4-M6,7 arası iki deprem" demişti.

"MARMARA BÜYÜK DEPREM ÜRETECEK GERGİNLİKTE DEĞİL"

Prof. Dr. Ercan ayrıca Marmara'nın büyük deprem üretecek gerginlikte olmadığını belirterek, "Marmara Denizinde Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga'da büyük depremler olur mu? Jeofizik, Uzaydan konum belirleme ölçümlerini kullanarak çıkarılan Yer bükülme(deformation) haritalarına göre Marmara Denizi hem kuzey, hem de güneyde deprem oluşturacak gerginlikte değil" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

TELEFON GELMİŞTİR BÖYLE DE DİYE ONA

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Alın size bu milleti "ALDATAN" bir sözde "bilgin" daha... Dini bilgisi : "SIFIRRRRRR"... ve "BÜTÜN İLİM ALLAH'INDIR (cc)". Allah (cc) "YAPRAĞIN DÜŞMESİNİ" bile "serbest", başıboş, BIRAKMAMIŞTIR... Peki "DEPREM" gibi binlerce kişinin hayatını derinden etkileyecek bir olayı mı "serbest, kendi haline" bırakacak ?... Kimse kendini kandırmasın... Bu depremin sebebini, Allah (cc), Kasas Suresi'nin 59. Ayetinin "2. CÜMLESİNDE" açık açık yazmıştır : Depremin sebebi : "TOPLUMUN YAPTIĞI AHLAKSIZLIKLARDIR"

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Haber YorumlarıBükücü:

Haa olmasın da, Büyük deprem olduğu zaman ne diyecek acaba?

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Haber YorumlarıAras Aras:

Hırsızların çaldığı tonlarca (artık rakamlar yetmiyor) para ile yeni ve depreme dayanıklı bir İstanbul inşa edilebilir

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

3 güne cıkar kokusu.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gölcük depreminden beri boş boş geyik muhabbeti yapılıyor önemli olan binaların yapıldığı zemine uygun şekilde inşa edilmesi ben mühendis değilim ama yeni yapılan bazı binalar hatalı hala birinci derece deprem bölgesi olan istanbulda işlek yerlerde bazı yeni yapılan binalarda dükkanlar yüksek yapılıyor geniş güzel olsun diye kolon kiriş perde betondan çalınıyor adam cana caddeye verdiği kat yüksekliğini bitişikte ara sokağa vermiyor kafa bulmak için ne içiyorsunuz bana söyleyin bende içeyim

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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Bunlar birde bilim adamı olacak. Neye göre tahmin yapıyorlar. Türkiye bir deprem ülkesi. Aynı İran ve Yunanistan gibi. Sebebi Afrika kıtasının kuzeye hareketidir. Ama Afrika kıtasında yeni ortaya çıkan ve kitayi kuzeyden güneye bölen binlerce kilometre uzunluğundaki çatlak bu Afrika fayinin bölündüğünü gösteriyor. Yani kuzeye basınç azalırken, kuzey batıya İspanya, Fransa'ya doğru artacak. Dolayısı ile Yunanistan, Türkiye ve İran'da depremler ve şiddetleri azalacak...

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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

yorumlari okuyorum bazi yorumlarda kafasina göre herkes uzman olmuş yargi dagitmiş..hayatta kaile alinmamişliğin sanal dünyada dişa vurumu olabilir

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