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Ahlat'ta Kar Yağışı Sonrası Temizleme Çalışmaları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. İlçede buzlanma nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri de Hizan-Bahçesaray, Mutki-Hasköy, Ahlat-Malazgirt ve Rahva bölgesinde gece saatlerinde kar temizleme çalışması yürüttü.