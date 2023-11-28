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Ağrı Patnos'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Yaşam Haberleri
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehir merkezine ve yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Patnos'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde şehir merkezine ve yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Ağrı Patnos'ta beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Yılın ilk karının etkili olduğu Patnos'ta vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyanmanın mutluluğunu yaşadı. Patnos'un yüksek kesimlerindeki tepelerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Şehir merkezinde park halindeki araçların camlarına kar düştü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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