Ağrı'da Yağmur Sonrası Oluşan Gökkuşağı Göz Kamaştırdı

Ağrı'da aralıklarla yağan yağmurun ardından Ulu Camii üzerinde oluşan gökkuşağı, kentteki vatandaşlara muhteşem bir manzara sundu. Gökkuşağının güzelliği karşısında hayran kalan vatandaşlar, doğanın sunduğu bu harika tabloyu seyretmenin keyfini çıkardı.

Ağrı'da yağmur sonrası gökkuşağı mest etti

AĞRI - Ağrı'da aralıklarla yağan yağmurun ardından Ulu Camii üzerinde oluşan gökkuşağı, kentteki vatandaşlara muhteşem bir manzara sundu. Rengarenk görüntüsüyle göz kamaştıran gökkuşağı, kısa süreliğine de olsa Ağrı'yı renklendirdi.

Yağmurun durmasının ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlenebildi. Bazı vatandaşlar, bu anı kayıt altına almak için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Gökkuşağının güzelliği karşısında hayran kalan vatandaşlar, doğanın sunduğu bu harika tabloyu seyretmenin keyfini çıkardı.

Gökkuşağı fotoğrafını çeken Erdal Uçar, "Yağmur yağışı sonrası Ulu Camii üzerinde oluşan gökkuşağı büyüleyiciydi. Uzun zamandır böyle güzel bir gökkuşağı görmedim. Gökkuşağı manzarasını izledikten sonra fotoğraf çektim. Bu anı unutmayacağım" dedi.

(RÇ-NK-ŞG-Y)