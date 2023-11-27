Ağrı'nın Hamur ilçesinde oluşturulan 'Vefa' ekibi, engelli ve yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını gideriyor. Ekip, temizlik, tadilat, tamirat işleri yaparken aynı zamanda yaşlı ve engellilerle zaman geçirip sohbet ediyor.

Ağrı'da 'Vefa' Ekibi Engelli ve Yaşlılara Yardım Ediyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde oluşturulan "Vefa" ekibi, engelli ve yaşlıların evlerini temizleyip ihtiyaçlarını gideriyor.

Hamur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaymakamlığın hayata geçirdiği "Vefa Projesi" kapsamında oluşturulan ekip, ilçe merkezi ve köylerde yaşlı, ihtiyaç sahibi, hasta ve engellilerin evlerini ziyaret ediyor.

Ekipler, ilçe genelinde belirledikleri 80 haneyi ayda 2-3 defa ziyaret edip temizlik, tadilat ve tamirat çalışması yapıyor.

Yaşlı ve engellilerle zaman geçirip sohbet eden ekipler, zaman zaman saç tıraşı ve alışverişlerini de yapıyor.

Vakıf personeli Zafer Direk, AA muhabirine, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlamak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların her türlü ihtiyacını yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Direk, "Proje kapsamında ilçemizde 80 haneye hizmet vermekteyiz. Bu hanelerin temizliğini, öz bakım becerilerini ve kişisel ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Günde en fazla 2 haneye gidiyoruz. Her ay düzenli olarak bu evleri 2-3 defa ziyaret edip temizliklerini yapıyoruz. Gerektiğinde yaşlı amcalarımız, engelli abilerimiz ve kardeşlerimizin saç, sakal tıraşlarını yapıyoruz. Ayrıca bakkal, dükkan alışverişlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Vakıf personeli Yalçın Yürük de evlerin tadilat ve tamir işlerini de yaptıklarını ve yalnız olmadıklarını onlara hissettirmeye çalıştıklarını anlattı.