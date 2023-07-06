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Ağrı'da Süper Ay manzarası

Yaşam Haberleri

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı 'Süper Ay' olarak adlandırılırken, Türkiye'nin birçok noktasında ay parlaklığıyla göz kamaştırdı.

Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası

AĞRI - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı'da kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı.

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılırken, Türkiye'in birçok noktasında ay parlaklığıyla göz kamaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Yaşam

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