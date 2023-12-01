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Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı

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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, özel bir liseye ait servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da servisi minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı.

Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü, Ağrı- Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetle çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden Berfin Y. (16) ile Alihan Y'nin (14) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek hastaneye gelerek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ve hastane başhekimi Adem Arslan'dan öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Koç, acil serviste tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşam

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organize Sanayi Bölgesi Taşlıçay Ağrı İtfaiye Kaza Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Hülya Demir:

15 kişilik servisde neden 20 öğrenci vardı ? Ögrencileri taşıyan servis şoförünün canları hiçe sayarak kamyoneti solladığı için kaza yaptı

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