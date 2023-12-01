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Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralandı

1 Aralık 2023 12:37 Son Güncelleme: 12:38 Abone Ol

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, özel bir liseye ait servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.