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Ağrı'da gün batımı görsel şölen oluşturdu

Ağrı'da gün biterken batmaya başlayan güneş seyirlik görsel oluşturdu. Ağrı'da gün batımında bulutların arasından yansıyan güneş ışıklarının oluşturduğu yansıma görsel şölen oluşturdu. Batmaya yakın kızıla bürünen güneş, ayçiçeklerinin ve dağların arkasından kızıllığı ve tepesindeki bulutlar ile eşsiz bir manzara oluştururken, ortaya çıkan görüntü vatandaşların objektifine yansıdı.