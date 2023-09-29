Ağrı'nın merkeze bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan kilerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ağrı'da bir evin kilerinde yangın çıktı

AĞRI - Ağrı'da bir evin kilerinde çıkan nedeniyle itfaiye seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan kilerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı.