Ağır Yaralı Paraşüt Pilotu Askeri Helikopterle Kurtarıldı

AĞIR YARALI PARAŞÜT PİLOTU ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan 10'u tandem (ikili), 6'sı da single (tekli) uçuş yapan paraşütçü, aniden çıkan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Paraşütçülerden bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçe merkezinin farlı yerlerine savrulup, düştü.Tandem atlayış yapan paraşüt pilotu Uğur Görgü, Mendos Dağı eteklerinde kayalık alana düşüp, mahsur kaldı. Paraşüt pilotu Uğur Görgü ağır yaralanırken, birlikte atlayış yaptığı kişi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Muğla Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve UMKE'nin çalışmaları sonucu 3.5 saat sonra kendilerine ulaşıldı. Bölgenin kayalık ve ulaşımın zor olması nedeniyle Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan bir askeri helikopter de bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan paraşüt pilotu ve yanındaki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Halatla bölgeye indirilen askerler, paraşüt pilotu Görgü'yü sedyeye bağladı. Ardından sedyeyle birlikte çekilerek helikoptere alınan Görgü, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Görgü'nün durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Görgü'nün yanındaki kişi ise karadan bölgeye ulaşan ekiplerle birlikte yola çıkarılarak, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),