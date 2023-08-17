Afyonkarahisar Şuhut'ta 3 ayrı noktada arazi yangını çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Aydın köyü yolu, Efe Köyü yolu ve Atlıhisar köyünde bilinmeyen bir sebepten dolayı arazi yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 3 ayrı noktada yaşanan arazi yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Şuhut ilçesi Aydın köyü yolu, Efe Köyü yolu ve Atlıhisar köyünde bilinmeyen bir sebepten dolayı arazi yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürürken, yangınların aynı anda çıkması ise ekiplere zor anlar anlar yaşattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınların çıktığı bazı bölgelerdeki ağaçlarda zarar gördü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR