Afyonkarahisar'da tarım arazisine giren otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım arazisine giren otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Çay ilçesinde yuvası zarar gören bir leylek yeni yuva yaptı ve 4 yavrusunu burada büyütmeye başladı.