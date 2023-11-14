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Afyonkarahisar'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü kurtarılamadı.