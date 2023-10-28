Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesi Akören Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yolcu trenini "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına çarptı. Pat pat sürücüsü 24 yaşındaki K.K.K., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.