Afyonkarahisar Belediyesi Kent Merkezinde Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kent merkezinde birçok noktada başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Bedesten Kavşağı ve Kurtuluş Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kent merkezinde bir çok noktada başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İlk ziyaret noktası Bedesten Kavşağı oldu. Halk arasında Havuzlu Çarşı olarak bilinen güzergahta yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ile Bedesten Kavşağı tamamen yenileniyor. Peyzaj alanları, oturma bankları, havuz düzenlemeleri, fotoğraf çekinme alanları ile adeta bir cazibe merkezi haline gelecek. Çalışmaların kısa sürede bitirileceği belirtildi.

İkinci ziyaret noktası ise Kurtuluş Caddesi oldu. Kurtuluş Caddesi'nde kaldırımlar baştan aşağı yenileniyor. Deforme olmuş kaldırımlar kendi tesisimizde ürettiğimiz parke taşlar ile yeniden düzenleniyor. Başkan Zeybek'te çalışmaları yerinde takip etti, ekiplere kolaylıklar diledi. Canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Zeybek, Kurutuluş Caddesi'nde de çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR