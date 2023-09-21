Adıyamanlı Gazeteci Fadıl Binzet'in Eşi Suzan Binzet Son Yolculuğuna Uğurlandı
Adıyaman'da 60 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Fadıl Binzet'in eşi Suzan Binzet, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Binzet'in yakınları taziyeleri kabul etti.
Adıyamanlı merhum gazeteci Fadıl Binzet'in eşi, gazeteci Ferit Binzet'in annesi Suzan Binzet son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman'da, 60 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapan merhum Fadıl Binzet'in eşi Suzan Binzet (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman Devlet Hastanesi Morgundan alınan cenaze Yeni Belediye Mezarlığı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Cenaze namazına Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, STK temsilcileri ile yakınları katıldı.
Son yolculuğuna uğurlanan Suzan Binzet'in yakınları defin sonrasında taziyeleri kabul etti. - ADIYAMAN