Adıyamanlı depremzededen örnek davranış

Adıyaman'da yaşayan ve depremde ablası, yeğenleri, kuzenleri, eniştesi ve birçok yakınını kaybeden Mustafa Hicri Toprak, Adıyaman-Samsat Karayolu üzerinde bulunan 20 dönümlük nohut tarlasını vatandaşların kullanımına açtı.

HELAL OLSUN YAZILI PANKART ASTI

Gün içerisinde birçok vatandaşın ulaşımını sağladığı yolda bulunan tarlasını açan Toprak, tarlasının başına bir de, "Bu nohut depremde vefat eden ablam, yeğenlerim, amcam çocukları, eniştem ve Adıyamanlı hemşehrilerimin hayratıdır. İzin almadan yiyebilir ve götürebilirsiniz. Helal olsun" yazılı bir pankart astı.

"BÖYLE HAYIRSEVERLERİ GÖRÜNCE İÇİMİZ FERAHLIYOR"

Yapılan örnek davranış karşısında oldukça mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlardan Abdullah Erbay, "Yoldan geçtim yazıyı görünce nohut tarlasına girdim. Çoluk çocuğa biraz nohut götüreyim dedim. Allah sahibinden razı olsun. Depremde yakınlarını kaybetmiş, burayı da gelen geçene serbest etmiş gelip nohut yesinler diye. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bizler de depremzedeyiz, bu davranış hoşumuza gitti, böyle hayırsever insanları görünce insanın içi ferahlıyor. Böyle insanların olmasından dolayı mutlu oluyoruz. Ben de biraz nohut yaptım, çoluk çocuğa götüreceğim yesinler diye" dedi.

"DEPREMZEDELERİN ACILARINI BİR NEBZE DİNDİRMEYE ÇALIŞTIM"

Tarla sahibi Mustafa Hicri Toprak ise, "Amacımız depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı hemşehrilerim, akrabalarım ve arkadaşlarım için ne yapabilirim diye düşünerek onların acılarını bir nebzede dindirmek için böyle bir yola başvurdum. Özellikle her hangi bir beklenti ve reklam hedefiyle değil, sadece Allah için yaptım. Buradan nohut alanlar vefat edenlere bir Fatiha okusun yeter. Vatandaşlar gelip alıyor ve ben de onların aldığını görünce mutlu oluyorum, alanlarda mutlu oluyor. İnşallah bunun gibi daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım" diye konuştu.