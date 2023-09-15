Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte yangın çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesinde ki konteyner kentte çıkan yangında 5 konteyner yandı.

İddiaya göre, Harmanlı Beldesi Konteyner Kentte bulunan bir konteynerin elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar kendini dışarı attı. Yangında alevler kısa sürede konteyneri sardı. Alevler bir süre sonra diğer konteynerlere sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gölbaşı Belediyesi'nden ve belde belediyesinden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında 5 konteyner yanarken 2 tanesi de zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN