Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak bildirdi. Rasathane, depremin 9 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.