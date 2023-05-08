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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, bugün saat 23.20'de, 8.64 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak bildirdi. Rasathane, depremin 9 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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