Adıyaman'da yangın merdiveni az hasarlı evin damına düştü

Adıyaman merkezinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yangın merdiveni, yan tarafında bulunan az hasarlı evin damına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güneş enerjisi sisteminde maddi hasar meydana geldi.