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Adıyaman'da Vatandaşlar Sıcaklardan Kaçıyor

Yaşam Haberleri

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın ederek serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise suyla kendilerini serinletmeye çalışıyor.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor.

Eyyamıbahur sıcaklıklarının hakim olduğu Adıyaman'da, sıcaklıklara dayanamayan birçok vatandaş parklara veya çay bahçelerine akın ederek burada serinlemeye çalışıyor. Boğucu sıcaklıklardan dolayı kimi vatandaşlar ise kendilerini suyla serinletmeye çalışıyor.

Park ve bahçelerde oturarak zaman geçirmeye ve serinlemeye çalışan birçok vatandaş, hava sıcaklıklarından kaçmaya çalıştıklarını, dayanılmaz bir sıcaklığın Adıyaman'ı etkisi altına aldığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Eyyamı Bahur Adıyaman Yaşam Haberler

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