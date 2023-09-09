Adıyaman'da motosiklet kazası: 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

Adıyaman Gölbaşı karayolu Buğday Pazarı önünde meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.