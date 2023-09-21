Adıyaman'da minibüs ile traktör çarpışması: 5 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ali Dede idaresindeki 02 EH 380 plakalı traktör aynı istikamette seyreden Ali Sakar idaresindeki 46 K 6173 plakalı minibüs ile Haydarlı köyü girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Ali Dede ile minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Aksu, İsa Aksu, Zehra Sakar ve Yeter Sakar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN