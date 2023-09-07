Adıyaman'da kule vinçten düşen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Merkeze bağlı İndere köyü yakınlarındaki inşaat alanında çalışan 2 işçi, kule vinçten düşerek yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.