Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.