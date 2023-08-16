Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 3 Yaralı
Yaşam Haberleri
Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Ç. idaresindeki 06 CIR 664 plakalı kamyonet, Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Sefa Eken ile araçlarda bulunan Cansu Eken, Cansu Güler ve Eren Eken hayatını kaybetti, yaralılar Ramazan Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken ambulansla hastaneye kaldırıldı.