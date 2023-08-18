Adıyaman'da 6 Gündür Kayıp Olan Yaşlı Adam Aranıyor

Adıyaman merkezinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın arama çalışmaları devam ediyor. Hem karadan hem de havadan yapılan aramalarda henüz bir iz bulunamadı.

Kayıp şahıs 6 gündür aranıyor

Yaşlı adam hem havadan hem de karadan aranıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 6 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ekipler tarafından hem havadan hem de karadan aranıyor.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25102 Sokak içerisinde bulunan ikametinden 6 gün önce sabahın erken saatlerinde çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki 11 çocuk babası Hüseyin Doğan'ın arama çalışmaları devam ediyor. En son vatandaşlar tarafından kent merkezinin kuzey kısmında yer alan Türmüz Tepe Mevkii Zeynel Abidin Türbesi yakınlarında görülen Hüseyin Doğan için AFAD ekipleri seferber oldu. Hüseyin Doğan'ın en son görüldüğü bölgede çalışmaları titizlikle yürüten AFAD ekipleri, civarda bulunan köylerde yaşayan vatandaşlara da Hüseyin Doğan'ın fotoğrafını göstererek izine ulaşmaya çalıştı. Köylerde ve köy yollarında bulunan menfezleri, göletleri ve havuzları da tek tek kontrol eden AFAD ekipleri, vatandaşlara Hüseyin Doğan'ı gördükleri anda 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını istedi.

Her yerde aranan Hüseyin Doğan'ın bulunması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de havadan arama faaliyeti yürütüldü. Polis ekipleri kaldırdıkları dron ile havadan kırsal alanları didik didik inceledi. Yaşlı adamın arama çalışmaları devam ediyor.