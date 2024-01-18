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Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADIYAMAN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adıyaman'ın Sincik ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 23.37'de meydana gelen depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Adıyaman Sincik Deprem AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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