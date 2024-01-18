Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADIYAMAN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Adıyaman'ın Sincik ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 23.37'de meydana gelen depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.