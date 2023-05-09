Adıyaman Çelikhan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Adıyaman Çelikhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 8.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.