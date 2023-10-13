Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şehri Ayağa Kaldırmak İçin 7/24 Çalışıyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehri yeniden ayağa kaldırmak için 7/24 durmadan çalışmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde oluşan toz, toprak, moloz parçaları gibi etrafa yayılan ve çevre temizliğini bozan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla gece gündüz demeden cadde, sokak ve kaldırımlarda, temizlik ve yıkama çalışmaları yapıyor.

Çevreye karşı duyarlılık konusunda her zaman hassas olan ve kentin temizliğine çok önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Ekiplerimiz şehir genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gösterdikleri özveriden dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum, bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN