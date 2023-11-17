Adıyaman Adliyesi'nde Fidan Dikim Etkinliği

Adliye yoğunluğuna ara verdiler, fidanları toprakla buluşturdular

ADIYAMAN - Deprem soruşturmalarının yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Adliyesi'ndeki hakim, savcı ve adliye görevlileri, fidanları toprakla buluşturdu.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen deprem soruşturmaları yoğunluğu yaşayan Adıyaman'daki yargı mensupları, 'Adıyaman Adliyesi Hatıra Ormanı' oluşturdu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte 530 fidan Şanlıurfa Karayolu üzerindeki Akpınar köyü bölgesinde toprakla buluştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fidanların toprakla buluştuğu bu dönemde biz de hatıra ormanı yapmaya karar verdik. Adıyaman'da göreve başlayalı 4 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında deprem dosyalarıyla ilgilendik. Adalet Bakanlığı çalışanlarında bir moral, bir motivasyon olsun diye fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan bütün meslektaşlarıma, personelime, çalışanlara, buraya gelen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Fidan dikim etkinliğine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Gökhan Karahan, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, hakim, savcı, adliye personelleri katıldı.