Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu çıktı!

Usta oyuncu Adile Naşit, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema kariyerine 1947'de "Yara" filmiyle başlayan Adile Naşit, 1950 yapımı müzikal film olan "Lüküs Hayat" ile ün kazanmaya başladı.

Naşit, 1950'de tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner ile hayatını birleştirdi. Çiftin 1952'de dünyaya gelen çocukları Ahmet, kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşındayken hayatını kaybetti. 1987 yılında hayata gözlerini yuman sanatçı, eşi ve oğlunun yanına Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

'Hababam Sınıfı' serisi, 'Bizim Aile', 'Neşeli Günler' gibi pek çok önemli filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni de ünlü bir oyuncu.

İŞTE ADİLE NAŞİT'İN YEĞENİ

Adile Naşit'in yeğeni, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan.

Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Özcan, bir röportajında halası Adile Naşit'in hayatının film yapılmasını umduğunu söylemişti.