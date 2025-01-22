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Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu çıktı!

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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in yeğeninin de tanınmış bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan...

Usta oyuncu Adile Naşit, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema kariyerine 1947'de "Yara" filmiyle başlayan Adile Naşit, 1950 yapımı müzikal film olan "Lüküs Hayat" ile ün kazanmaya başladı.

Naşit, 1950'de tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner ile hayatını birleştirdi. Çiftin 1952'de dünyaya gelen çocukları Ahmet, kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşındayken hayatını kaybetti. 1987 yılında hayata gözlerini yuman sanatçı, eşi ve oğlunun yanına Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

'Hababam Sınıfı' serisi, 'Bizim Aile', 'Neşeli Günler' gibi pek çok önemli filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Adile Naşit'in yeğeni de ünlü bir oyuncu.

İŞTE ADİLE NAŞİT'İN YEĞENİ

Adile Naşit'in yeğeni, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan.

Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu çıktı!

Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Özcan, bir röportajında halası Adile Naşit'in hayatının film yapılmasını umduğunu söylemişti.

Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu çıktı!

Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu çıktı!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Öyle bir usta ismin yeğeni ol ak onur ne mutlu kendisine

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