Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Koçyazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.