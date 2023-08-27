Adana'da Yedigöze Şelalesi ve milli parklar ziyaretçi akınına uğruyor

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Yedigöze Orman Parkı yazın aşırı sıcaktan kaçan vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Şehir merkezinde yaklaşık iki aydır devam eden aşırı hava sıcaklar nedeniyle vatandaşlar özellikle hafta sonları gidebilecekleri serin adresler arıyor. Bu adreslerin başında da doğal güzelliği ve serin sularıyla Aladağ ilçesinde bulunan Yedigöze Orman Parkı geliyor. Çevre il ve ilçelerden de bölgeye gelen vatandaşlar aşırı sıcaklardan kaçarak Yedigöze'de dinlenme imkanı bulduklarını kaydederek ziyaretçilerden Eşe Özkan, "Sıcaktan 2-3 saatte olsa kaçıp serinlemek istedim. Çocuklar ile birlikte buraya geldim. Doğası ve seriliği çok harika" dedi.

Tekin Aytekin ise Adana'dan pikniğe geldiklerini ifade ederek, "Adana çok sıcak. Burası çok güzel. Adana'da böyle yerlerin çoğalması lazım. Güvenlik açısından da az daha dikkat edilirse çok güzel serin bir yer" şeklinde konuştu.

Adana'dan ilk kez Yedigöze'ye geldiklerini kaydeden Mustafa Çağrı Şahin, "Biz burayı çok beğeniyorduk ilk defa geldik. Çok beğendik. Nezih bir ortam. Adana'da gezilecek yer var ama burası serin" dedi.

Mesire yeri olarak düzenlenen bölge, başta il merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçinin sezon boyunca ilgi odağı oluyor.