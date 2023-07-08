Adana'da tır şoförlüğü yapan damat Recep Yıldız, düğününde meslektaşının tırını gelin arabası olarak süsleyerek kullanarak gelin Emine Özkan'ın evine gitti. Damat ve gelin, diğer araçlarla birlikte konvoy yaparak düğün salonuna hareket etti.

Adana'da tır şoförlüğü yapan damat, düğününde meslektaşının tırını gelin arabası yaptı.

Süslenen tırın direksiyonuna geçen damat Recep Yıldız, arkadaşlarının kullandığı diğer araçlarla konvoy halinde kentte tur atarak gelin Emine Özkan'ın evine gitti.

Babaevinden uğurlanan Özkan, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Süslenen tırla birlikte diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti.

Damat Yıldız, AA muhabirine, baba mesleği olan tır şoförlüğünü devam ettirdiğini söyledi.

Düğününde arkadaşının tırını gelin arabası olarak kullandıklarını anlatan eden Yıldız, "Çocukluktan bu yana bu işin içindeyim. Hayatım hep bu şekilde geçti. Tırı gelin arabası yapmak hayalimdi. Eşime fikrimi söylediğimde kendisi yapabileceğimizi söyledi. Biz de böyle bir seçim yaptık." diye konuştu.

Gelin Özkan da eşinin küçüklükten bu yana hayali olan fikri kırmadığını belirterek gelin aracı olarak tır kullanmaktan mutlu olduğunu kaydetti.