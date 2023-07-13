Adana'da Sıcak Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor

ADANA kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan halk serinlemenin yollarını aradı.

Kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 50 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler ise başlarını suyun altında tuttu. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.