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Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.