Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da çarpışan iki motosikletten birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda Nurican Gök yönetimindeki motosiklet ile motosikletiyle yaya geçidinden geçtiği öne sürülen Recep A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada Gök olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Recep A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Gök'ün Türk Kızılay gönüllüsü olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam