Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde bulunan lüks bir apartmanın 13. katında çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. Yangın sonucunda kimse yaralanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Adana'da lüks bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adana'da lüks bir apartmanın 13'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında kimse yaralanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

"Apartmanda oturanlar panik içerisinde kendini dışarı attı"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanı yoğun duman kaplamasının ardından diğer daire sakinleri kendilerini dışarıya attı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi. - ADANA