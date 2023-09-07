Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kayarcık köyünde meydana gelen kaza sonucunda, plakaları belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı ve D.B, C.K ve A.Ö isimli üç kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Kayarcık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki motosiklet birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklette bulunan D.B, C.K ve A.Ö ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - ADANA