Adana'da Güzellik Sektörü Hızla Büyüyor: Çağla Bolat'ın Deneyimi Öncü Oluyor

Adana'da faaliyet gösteren Çağla Bolat Make Up Studio, özel gün makyajında sunduğu hizmetlerle kentte kalıcı bir etki yaratıyor.

Adana merkezli Çağla Bolat Make Up Studio, özellikle nişan, kına ve düğün organizasyonlarına yönelik profesyonel saç ve makyaj hizmetleriyle müşterilerini ağırlıyor. Stüdyonun kurucusu Çağla Bolat, özel günlerde kadınların kendilerini rahat hissetmesinin önemine değinerek, "Hazırlık süreci çoğu zaman stresli geçebiliyor. Biz, stüdyo ortamında daha huzurlu ve kontrollü bir hazırlık sunuyoruz. Bu da müşterilerimiz için hem zaman hem de psikolojik olarak büyük bir rahatlık anlamına geliyor" diyor.

Adana'nın farklı ilçelerinden gelen talepleri karşılamak üzere ekip kapasitesini artırdıklarını belirten Bolat, makyajın sadece bir hizmet değil, aynı zamanda sosyal bir hazırlık süreci olduğuna dikkat çekiyor. "Müşterilerimizin en özel anlarını unutulmaz hâle getirmek için onların ne hissettiğini anlamaya çalışıyoruz. Her şey sadece bir ruj ya da saç modeli değil. O gün, onlar için ne ifade ediyor, bizim önceliğimiz bu" ifadelerini kullanıyor.

Adana'dan çıkan bir marka, Türkiye geneline uzanmayı hedefliyor

Adana'nın güzellik hizmetleri konusunda artık rekabetin yoğunlaştığı bir şehir hâline geldiğini belirten Çağla Bolat, bu değişimin sadece büyükşehirlerle sınırlı olmadığını vurguluyor. "Son birkaç yılda özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu illerinde yeni merkezlerin açıldığını görüyoruz. Bu durum, güzellik hizmetlerinin artık her yerde ulaşılabilir ve talep edilen bir alan olduğunu gösteriyor," diyen Bolat, Çağla Bolat Make Up Studio markasını şubeleştirerek diğer illerde de faaliyet göstermeyi planladıklarını ifade ediyor.

Güzellik sektöründeki büyümenin arkasında kadınların yalnızca estetik kaygılarla değil, aynı zamanda kendilerini ifade etme ihtiyacıyla bu hizmetlere yönelmesi yatıyor. Bolat, "Kadınlar artık sadece bakımlı görünmek istemiyor. Aynı zamanda görünür olmak, kendini ifade etmek ve güçlü hissetmek istiyor. Bu da hizmet biçimimizi etkiliyor. Kişiye özel tasarım artık bizim için bir zorunluluk" diye konuşuyor.

Eğitim odaklı yaklaşım, sürdürülebilirlik sağlıyor

Sadece hizmet sunmakla kalmayan Çağla Bolat, makyaj sektöründe nitelikli insan kaynağı oluşturmayı da hedefliyor. Bu amaçla merkezlerinde düzenli olarak uygulamalı eğitimler veriliyor. "Sadece hizmet sunmak değil, o hizmeti sürdürecek kişileri de eğitmek zorundayız. Özellikle genç kadınlara bu alanda bir meslek kazandırmak istiyoruz," diyen Bolat, başarılı olan adaylara stüdyo bünyesinde iş imkânı sunduklarını belirtiyor.

Organizasyonlarda artan talep yeni modelleri gündeme getiriyor

Kına, düğün ve nişan gibi etkinliklerde toplu hizmete olan talep, stüdyonun hizmet modelini de şekillendiriyor. Çağla Bolat, bu organizasyonlara hazırlık sürecinde kadınların yaşadığı zaman baskısını ve mekânsal sorunları dikkate aldıklarını söylüyor: "Müşterilerimizi özel günlerinde merkezimizde ağırlıyoruz. Bu sayede daha planlı ve huzurlu bir hazırlık süreci yaşanıyor. Aynı zamanda grup hâlinde gelen talepler için de özel çözümler geliştiriyoruz."

Adana'nın güzellik sektöründe kendi yolunu çizen bir şehir olmaya başladığını belirten Bolat, bu alandaki gelişmenin sadece şehir ekonomisini değil, kadın istihdamını da etkilediğini vurguluyor. "Adana artık bu konuda hem nitelikli hem de cesur kadınların öncülüğünde büyüyor. Biz de bu gelişimin bir parçası olarak yolumuza devam ediyoruz," ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.