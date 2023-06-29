Adana'nın Saimbeyli ilçesinde lojmanda yaşayan okul müdürünün evine yılan girdi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adana'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde lojmanda yaşayan okul müdürünün evine yılan girdi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, Himmetli Mahallesi Hıdıruşağı sokakta bulunan lojmanda meydana geldi. Himmetli Okul Müdürü Ayhan Kayhan'nın evine yılan girdi. Yılanı fark eden Kayhan, itfaiye ekiplerini arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı.

Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.