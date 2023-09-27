Adana'da eski Tapu Kadastro Müdürlüğü binasının yıkılması sonrası ilginç görüntü oluştu

ADANA'da eski Tapu Kadastro Müdürlüğü binasının yarısının yıkılmasının ardından binanın bitişiğindeki iş hanı, ince yapısı ve penceresiz kısımları nedeniyle ilginç görüntü oluşturdu.

Ceyhan ilçesinde 1998 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzde 67 hasarlı rapor verilen, kent merkezindeki Tapu Kadastro Müdürlüğü binası geçen yıl boşaltıldı. O günden bu yana hırsızların hurda parçaları çaldığı, kentin göbeğinde metruk hale gelen binanın yıkımı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başladı. Çatısına vinçle indirilen iş makinesi, binanın yıkımını büyük oranda tamamladı.

Binanın duvar komşusu, depremde hasar almaya Algan İş Hanı, ince yapısı ve penceresiz kısımları nedeniyle ilginç görüntü oluşturdu. Daha önce tapu binasının önünde belediyenin kendilerine tahsis ettiği ahşap iş yerlerinde ayakkabı boyacılığı yapan ancak yıkım çalışması nedeniyle iş hanının kaldırımında hizmet vermeye devam eden Kenan Demirel, 'Bina ilginç görünüyor ama herhangi bir sıkıntı ve endişe duymuyoruz. Zaten dünyamız yıkıldı, memleket yıkıldı. Buradaki bina yıkılsa ne olur' Allah'ım bir daha tekrarlatmasın? dedi. (DHA)