Adana'da Çocuklar Tehlikeli Sulama Kanallarında Serinliyor

Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında serinlemeye devam ediyor. Her yıl birçok kişinin boğulduğu kanallarda çocuklar ağaçlara tırmanıp suya atlayarak eğleniyor.

ADANA'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarında serinliyor. Köprü ve korkuluklardan sulama kanalına giren çocuklar, bu kez de ağaçlara tırmanıp suya atladı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyamı- Bahur sıcakları Adana'da etkisini göstermeye devam ediyor. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarına giriyor. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda arkadaş grupları halinde yüzmeye gelenler, köprü ve ağaçların üzerine çıkarak kanala atlıyor.

6 yaşındayken ilk kez sulama kanalına girdiğini söyleyen Muhammed Veli (19) ise "İlk sulama kanalına girdiğimde arkadaşlarımı görüp özeniyordum. Ben de atlayıp yüzmeye başladım. Yüksek yerlerden atlamak hoşumuza gidiyor. Yüksek yerden atlayınca daha zevkli ve keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.