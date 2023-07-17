Adana'da Berber, Yeni Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Damat Tıraşı Yapıyor

Adana'da uzun yıllardır berberlik yapan Murat Çakmak, evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla damat tıraşını ücretsiz yapmaya başladı. Bu uygulama ile diğer esnaflara örnek olmayı hedefleyen Çakmak, gençlerin memnuniyetini kazandı.

Adana'da bir berber, yeni evlenecek çiftlere destek olma amacıyla damat tıraşını artık ücretsiz yapmaya başladı.

Kentte uzun yıllardır erkek berberliği yapan Murat Çakmak, evlenecek çiftlere destek olma amacıyla damat tıraşını ücretsiz yapmaya başladı. Dükkanına 'Enflasyona inat damat tıraşı ücretsiz' yazısı asan Çakmak, 500 ile bin TL arasında değişen 'damat tıraşı' ücretini almayarak örnek oldu.

"Gençler memnun"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan berber Murat Çakmak, "Son dönemde gençlerin evlilik masrafları arttı. Ben de karınca kararınca damatları ücretsiz tıraş yapabilirim diye düşündüm. Bu vesileyle de uygulamanın diğer esnaf arkadaşlara örnek olmasını istiyorum. Özellikle ev sahipleri evleri uygun bir fiyata çekebilirler. Böyle bir kampanya başlattık. Şu anda gençler memnun. Damat tıraşları semtlere göre değişiyor. Ortalama 500 TL ile bin TL arasında fiyatlar değişiyor" ifadelerini kullandı.

Damat tıraşı için gelen Yunus Almak (27) ise, "Benim geldiğimde haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Ufak da olsa düğün masraflarımıza katkı oldu. Diğer esnafların da bu uygulamaları yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA