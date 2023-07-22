Adana'da Barınaktaki Köpekler İçin Serinletme Yöntemi

ADANA'da barınaktaki köpeklerin aşırı sıcaktan bunalmamaları için yaşam alanlarına banyo küvetleri yerleştirildi. Her gün suyla doldurulan küvetlere girerek serinleyen köpekler, günün belli saatlerinde ise hortumla yıkanıyor. Barınağın Müdürü Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, Suyla gelen serinlik onlarda mutluluk hormonunu salgılıyor. Aşırı sıcak ortamda bizler nasıl bunalıyor ve rahatsız hissediyorsak onlar da aynı şekilde hissediyor dedi.

Çukurova'da etkili olan kavurucu sıcaklardan sadece vatandaşlar değil kentte yaşayan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Güneşin altında hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Adana'da, Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında kalan hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için yeni yöntemler uygulanıyor. Bu kapsamda barınaktaki yaşam alanlarına konulan ve içi suyla doldurulan banyo küvetleri, sıcaktan bunalan köpeklerin imdadına yetişti. Küvetlere girerek vakit geçiren köpekler, günün belirli saatlerinde ise görevliler tarafından hortumla yıkanıyor.

'KEDİLER SUYU SEVMEDİĞİ İÇİN GÖLGELİK ALANLAR KURDUK'

Barınaktaki yaşamı mevsim koşullarına göre tasarladıklarını belirten Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, Burada kalan 2 bine yakın canımızın sadece bakım ve beslenmelerini değil, aynı zamanda sıcak yaz günlerinde konforlarını da düşünüyoruz. Bunun için yaşam alanlarına banyo küvetleri koyduk. Günün belirli saatlerinde üzerlerine hortumla su da tutuyoruz. Suyla gelen serinlik onların mutluluk hormonunu salgılıyor. Bizler sıcaktan nasıl bunalıyorsak onlar da aynı şekilde hissediyor. Yaz sonuna kadar bu uygulamamız devam edecek. Kediler ise köpeklerin aksine suyu sevmiyor. Onlar için de rüzgarın hakim olduğu alanlara gölgelik alanlar kurduk ifadelerini kullandı.

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