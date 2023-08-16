Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 noktaya akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu kurdu
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 5 noktada akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu kurduğunu açıkladı. İnönü Parkı, Abidin Dino Sanat Parkı, Merkez Park, Ziya Paşa Parkı (Büyük Saat), Sarıçam Atatürk'te bulunan noktalara şarj istasyonları kuruldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi, 5 noktaya akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu kurdu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 5 noktada akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu kurduk" dedi.
Akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu kurulan noktalar şöyle:
"İnönü Parkı, Abidin Dino Sanat Parkı, Merkez Park, Ziya Paşa Parkı (Büyük Saat), Sarıçam Atatürk" - ADANA